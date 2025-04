Controlli nei luoghi a rischio. Identificate 56 persone

Controlli dei carabinieri a Macerata, nel mirino i cosiddetti obiettivi sensibili. Identificate 56 persone. L’altro ieri la compagnia dei carabinieri di Macerata ha svolto in città un’importante operazione di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza attraverso la presenza massiccia dei militari dell’Arma. L’operazione si è concretizzata in una serie di controlli mirati nei luoghi considerati più sensibili e a maggiore rischio. I controlli, svolti dalle stazioni dei carabinieri e dal nucleo operativo e radiomobile, con la collaborazione del nucleo dei carabinieri cinofili di Pesaro Urbino, sono stati eseguiti con lo scopo di prevenire e reprimere reati in genere e, in particolare, i furti, il traffico di sostanze stupefacenti e le violazioni al codice della strada.

Sono stati eseguiti posti di controllo sulle principali arterie stradali, quelle maggiormente trafficare, durante i quali sono state identificate cinquantasei persone, di cui cinque già noti alle forze dell’ordine, ed elevata una contravvenzione al Codice della Strada. Gli stranieri controllati sono stati ventuno. Nel corso dello svolgimento delle operazioni di controllo, sono state impiegate sette pattuglie ed una unità cinofila.

c. m.