Controlli nelle aziende dopo la maxi rissa

"Dovremo verificare quali aziende sono sul territorio. Procederemo con i controlli". Sono state le parole del prefetto Isabella Fusiello dopo la riunione, ieri mattina a Tolentino, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Erano presenti, oltre a lei e al sindaco Mauro Sclavi, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Raffaele Ruocco, il questore Gianpaolo Patruno, il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Ferdinando Mazzacuva e il vicecomandante della polizia locale Nicola Mari. Il tavolo è stato convocato dopo la maxi rissa tra egiziani di sabato scorso, da via della Pace a via Nazionale. Più di dieci gli uomini coinvolti, tra botte, calci, urla, lanci di sedie e sprangate. Tutti dipendenti di ditte che lavorano sul territorio, tra Tolentino, San Severino e Macerata, nei cantieri della ricostruzione post-sisma. Sei i giovani tra i 21 e i 33 anni arrestati, ma subito rimessi in libertà.

Dopo la convalida dell’arresto, lunedì al tribunale a Macerata il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto per loro la misura cautelare in carcere. Ma il giudice Domenico Potetti li ha rimessi in libertà: il processo per direttissima è stato rinviato al 12 marzo. Si tratta delle solite fazioni che regolano i conti in strada, picchiandosi, per spartirsi lavori e cantieri. "Una contrapposizione tra aziende, ma ovviamente le indagini vengono rimesse all’autorità giudiziaria – afferma il prefetto –. Dal canto nostro, insieme alle forze dell’ordine, effettueremo i controlli necessari, per la legalità nell’edilizia, il rispetto delle regole e la sicurezza sul luogo di lavoro. Finalmente la ricostruzione è partita, ma c’è frenesia nel settore, la situazione deve essere monitorata". "Dopo quanto accaduto, ho chiamato il prefetto, che ha convocato subito la riunione – spiega il sindaco –. Un incontro durato più di un’ora, fondamentale per coordinare tutte le forze in campo, coinvolgendo anche l’Usr, l’Ufficio speciale ricostruzione, e Cassa Edile. Nel fine settimana saremo riconvocati in questura. Collaboriamo per la sicurezza dei lavoratori e della città. Tutte le istituzioni sono presenti, a tutela dei cittadini. I motivi che hanno scatenato la rissa sono economici. Abbiamo analizzato tutta la questione per una sinergia tra tutte le realtà coinvolte a partire dal comune e dalla nostra polizia locale per intensificare i controlli e per una collaborazione strutturata con guardia di finanza e carabinieri. Questa settimana decideremo come fare e con quali strumenti. Al termine dell’incontro è intervenuto in videochiamata anche il commissario straordinario Guido Castelli, pronto a mettere a disposizione tutti i dati. Ha dimostrato di essere molto sensibile a questi temi".