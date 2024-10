Controlli rafforzati contro la movida molesta

Movida molesta, scattano i controlli a tappeto nelle ore notturne davanti ai locali da parte delle forze dell’ordine.

È quanto deciso nei giorni scorsi, dopo che si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Isabella Fusiello, in relazione alle problematiche legate alla cosiddetta movida civitanovese.

Alla riunione hanno preso parte, oltre ai rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, anche rappresentanti della Polizia locale di Civitanova, dei gestori dei locali di intrattenimento, dei commercianti e di alcuni comitati di cittadini.

Al termine del tavolo tecnico, per prevenire atti di violenza, come risse, ma anche per evitare episodi di vandalismi e danneggiamenti e il disturbo al riposo dei residenti che si sono già mossi per rivendicare i propri diritti, nei pressi di alcuni locali di intrattenimento è stato messo a punto un piano di intervento.

Piano che verrà attuato con effetto immediato in occasione dei prossimi fine settimana e di serate ritenute, comunque, più a rischio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, tale strategia prevede la predisposizione di servizi mirati modulati sia con riferimento all’orario che alle aree di intervento, con l’impiego di un dispositivo di sicurezza che vedrà impegnate tutte le forze dell’ordine, in collaborazione con gli agenti della polizia locale.

Per quanto riguarda la vigilanza coinvolta da alcuni comitati di cittadini, sebbene questa si occupi esclusivamente della tutela dei beni, interagirà comunque con tutti i rappresentanti degli organi di polizia impegnati nei controlli per la prevenzione e repressione dei reati, nel contesto di un concetto più volte ribadito di sicurezza partecipata.

Si preannuncia, dunque, un fine settimana di controlli in centro, a Civitanova, così come era stato fatto lo scorso weekend. La massiccia presenza delle forze dell’ordine aveva evitato che due gruppi di nordafricani si fronteggiassero tra di loro.

Proprio nei giorni scorsi il comitato dei residenti del centro aveva ribadito la necessità di trovare soluzioni lungimiranti per garantire la sicurezza e il riposo di chi vive nei pressi dei locali più frequentati di Civitanova.