Controlli serrati in città Risse e danneggiamenti: il questore chiude un bar per una settimana

di Paola Pagnanelli

Risse e danneggiamenti: chiuso dalla polizia il bar "La Pistacoppa", davanti allo Sferisterio.

Il provvedimento è stato notificato al titolare lunedì pomeriggio e sarà in vigore per sette giorni. La questura ha disposto una serie di servizi di controllo nel territorio di Macerata, con particolare attenzione alla zona dello Sferisterio, viale Trieste e corso Cairoli. Soprattutto i controlli si sono concentrati sugli esercizi pubblici aperti in queste zone dove, nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati anche con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Perugia e del Nucleo cinofili di Ancona, è stato rilevato che tra gli avventori c’erano anche parecchi soggetti noti alle forze dell’ordine. E alcuni di questi nell’ultimo periodo sarebbero stati protagonisti di liti piuttosto accese in mezzo alla strada ed episodi di violenza. Il tempestivo intervento della polizia ha consentito tuttavia di identificare e denunciare alla Procura tutti i responsabili con l’emissione, nei confronti di alcuni di loro, di foglio di via obbligatorio con divieto di fare rientro a Macerata per il periodo di tre anni.

Sabato scorso, il questore Silipo ha disposto la chiusura per una settimana del negozio di kebab. Ma anche in un altro esercizio della zona, appunto il bar "La Pistacoppa", quello che un tempo era il bar del Riccio, in piazza Nazario Sauro, grazie ai ripetuti controlli è emerso che c’erano numerosi clienti già segnalati a polizia e carabinieri. Inoltre nelle ultime settimane quel bar è stato teatro di vari episodi di violenza e danneggiamenti. L’8 giugno scorso i poliziotti della Volante sono dovuti intervenire perché due soggetti avevano procurato danneggiamenti agli arredi, e poi se ne erano andati. Sono stati rintracciati dagli agenti e denunciati alla procura. Il pomeriggio del 7 luglio scorso i poliziotti sono dovuti di nuovo intervenire, in collaborazione con i carabinieri, a causa di una lita scoppiata tra un avventore e un dipendente del locale; entrambi sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve, tanto che è stato necessaria chiamare un’ambulanza del 118 per medicare il cameriere e per accompagnare al pronto soccorso l’avventore, piuttosto su di giri per via dell’eccesso di alcol.

Dopo questa attività, che ha permesso di identificare i soggetti coinvolti, e dopo i ripetuti controlli su chi frequentasse il bar, il questore Silipo ha emesso il provvedimento di chiusura del locale per 7 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato notificato al titolare lunedì pomeriggio. L’attività di controllo del territorio nella zona dello Sferisterio, lungo le mura e in corso Cairoli, che si inquadra nell’ambito di quanto pianificato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, continuerà anche nelle prossime settimane.