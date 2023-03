Controlli serrati ma dei giovani non c’è traccia

di Lorena Cellini

Militarizzato il centro della città ieri pomeriggio. La risposta delle forze dell’ordine alla guerriglia urbana che si è scatenata sabato scorso è stata riempire il quadrilatero tra corso Dalmazia, via Duca degli Abruzzi, piazza XX Settembre e corso Umberto di vigili urbani, polizia, carabinieri e finanzieri con i cani antidroga. Una trentina gli operatorie della sicurezza, alcuni anche in borghese, che hanno pattugliato le strade. Non c’erano, invece, i giovani. Si sono tenute alla larga le frotte di teenagers, e anche i più grandi, che tutti i sabato affollano invece vicoli del borgo marinaro, e non si sono visti i loro coetanei che da Porto San Giorgio una settimana fa sono arrivati in città per dare vita a una mega rissa. I controlli delle forze dell’ordine sono stati effettuati alla stazione ferroviaria, tra i giovani che scendevano dai treni, e sulle strade del centro con decine e decine di identificati e uno fermato per accertamenti.

Ma, per questo pomeriggio, è stato tutto tranquillo. Soprattutto in corso Dalmazia, teatro del finimondo sette giorni fa, dove invece ieri ha vinto l’arte e la cultura grazie alla performance ‘Sediamoci’ organizzata nella Bottega Malatini, con letture di Dante Alighieri, danze, produzione di origami e composizioni di fiori. Una manifestazione pensata e voluta per rispondere alla violenza.

"E’ stata una serata bella e importante. Sono venuti in tanti, soprattutto gente che abita qui intorno, e c’è stata anche la presenza dei politici. Molte persone hanno dato suggerimenti e fatto proposte per il futuro. Verranno valutate e portate all’attenzione degli amministratori", ha commentato Mauro Malatini, titolare della Bottega. Il riferimento è ai suggerimenti raccolti attraverso un notes su cui si poteva scrivere nome e cognome e dire la propria su cosa, e come, fare per vivere il centro con piacere e tranquillità ed evitare quello che è accaduto sabato scorso, quando proprio Malatini per tentare di fermare il pestaggio di un giovane, si è gettato nella mischia rimediando una sediata e quando anche famiglie con bambini si sono trovate a fare i conti con i teppisti. Ieri, però, delle bande giovanili che una settimana fa hanno messo a soqquadro corso Dalmazia nemmeno l’ombra. E, giovani assenti anche da via Nave, punto di ritrovo di centinaia di loro. Ieri hanno bazzicato altre zone. I controlli erano stati ampiamente annunciati e l’effetto svuotamento del borgo marinaro c’è stato. Chissà però ancora per quanto.