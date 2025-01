Controlli straordinari. Cento identificati

Gli agenti della questura di Macerata, insieme a quelli della polizia locale, hanno effettuato dei controlli straordinari nel territorio di Porto Recanati. Nel corso dell’attività sono stati impiegati anche i poliziotti del reparto prevenzione crimine di Perugia e l’unità cinofila da Ancona. Per questo durante la mattinata sono state identificate circa 100 persone, tra cui numerosi cittadini extracomunitari, poi risultati tutti regolari riguardo alle norme previste per il permesso di soggiorno in Italia.

I servizi di prevenzione sono stati attuati in tutti i luoghi della città ritenuti i più a rischio, soprattutto sotto il profilo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tant’è che sono state passate al setaccio le aree verdi, i parchi, le piazze e la stazione ferroviaria. Inoltre i controlli sono stati svolti in modo capillare attraverso il pattugliamento a piedi degli agenti, che si sono fatti aiutare dal fiuto dei cani antidroga.

Durante l’attività, sono stati attuati pure dei posti di blocco nelle vie principali del paese. Alla fine i poliziotti hanno controllato svariate auto che passavano da quelle parti, oltre ad elevare alcune multe per violazioni al codice della strada.