Controlli straordinari della polizia Identificate quasi trecento persone

Controlli straordinari a Macerata e Porto Recanati, con i poliziotti della questura di Macerata e il supporto del reparto prevenzione crimine di Perugia e dei cani antidroga del reparto cinofili di Ancona. In particolare in città, gli agenti hanno perlustrato le aree verdi di Fontescodella e i giardini Diaz, il terminal dei pullman, le zone intorno alle scuole, la stazione e tutti i punti di aggregazione giovanile. A Porto Recanati, i controlli si sono concentrati in modo particolare nella zona dell’Hotel House, finalizzati soprattutto a prevenire e reprimere i fenomeni dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Durante i servizi, sono state identificate 277 persone e sottoposti controllo 170 veicoli. Sono stati inoltre effettuati accertamenti mirati su persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e a undici esercizi pubblici. Il servizio speciale è stato disposto dal questore di Macerata, in relazione a quanto approfondito in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.