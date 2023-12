Controlli sui dolci, nove multe del Nas

Con l’arrivo delle feste si intensificano i controlli sui prodotti dolciari tipici di questo periodo da parte dei carabinieri del Nas. Nella nostra provincia le ispezioni hanno riguardato dieci attività, di cui sette sono risultate non in regola. Oltre la segnalazione all’autorità sanitaria, sono state elevate nove multe, per un totale di 12mila euro. Nelle Marche, invece, i carabinieri del Nas di Ancona hanno controllato complessivamente 37 attività commerciali dedite alla produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti dolciari natalizi, rilevando inadeguatezze igienico sanitarie sul 90 % di queste. Sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 32mila euro che, in linea di massima, hanno riguardato la mancata applicazione delle procedure legate all’autocontrollo Haccp, la pulizia dei locali e la tracciabilità degli alimenti. Sequestrati complessivamente 140 chilogrammi di cioccolata, 24 panettoni e 35 chili di alimenti vari.