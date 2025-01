Controlli sui limiti di velocità. Arriva l’autovelox alla Pieve, in funzione entro fine gennaio

Una postazione fissa per rilevare la velocità delle auto alla Pieve. I cartelli per il "Controllo elettronico della velocità" sono comparsi da qualche giorno, ma presto arriverà anche l’autovelox posizionato su un palo alto cinque metri. Il Comune, infatti, passa dalle parole ai fatti e il dirigente della Polizia locale, Danilo Doria, ha firmato una determina per il noleggio di un’apparecchiatura omologata dalla ditta Cross Control di San Benedetto, per un importo di 1.800 euro al mese. Il sistema, modello Velocar, permetterà di rilevare la velocità dei mezzi in entrambe le direzioni (anche se in questa prima fase sarà attivo solo per chi va in direzione Sforzacosta), sarà installato su una postazione fissa (un palo di cinque metri appunto) e consentirà il monitoraggio e la verifica da remoto. "La velocità eccessiva dei veicoli rappresenta una delle principali cause del verificarsi degli incidenti stradali e ne risulta decisiva per la gravità e gli esiti degli stessi sulle persone coinvolte – si legge nella determina –. Al problema vengono dedicate ripetute campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione". Per questo, oltre al controllo già attuato dalla polizia locale e dalle altre forze dell’ordine, il Comune ha ritenuto importante "procedere alla istituzione di alcuni misuratori di velocità con strumentazione di ultima generazione, che abbia la capacità tecnica di riprendere in maniera bidirezionale i flussi veicolari". L’installazione della postazione fissa di controllo lungo la Pieve è stata autorizzata dalla Prefettura il 4 aprile scorso nel tratto compreso tra il Km 85+300 ed il Km 85+500 (all’incirca all’altezza del distributore di benzina, dove il limite è di 70km/h) e ha ricevuto anche il nulla osta da parte di Anas, ente proprietario della strada. Per il momento il noleggio durerà due anni, per un costo complessivo di 21.960 euro.