Controlli sulle strade a Camerino: sei multe

Controlli a tappeto dei carabinieri di Camerino, nel fine settimana. Sotto la lente, 146 persone,118 auto, 19 esercizi commerciali e una discoteca. Sei le sanzioni a motociclisti e automobilisti. Inoltre sempre nella città ducale, nei pressi del centro storico, si è verificato uno scontro tra un’auto condotta da una quarantenne e uno scooter guidato da un trentenne, entrambi residenti nella zona. Ad avere la peggio il secondo, che è stato trasportato subito all’ospedale camerte; il giovane ha riportato delle fratture, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Ad effettuare i rilievi e disciplinare la viabilità, i carabinieri della stazione di Pieve Torina (sempre sotto la compagnia di Camerino) intervenuti immediatamente sul posto. Continua il giro di vite da parte dell’Arma, su input del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.