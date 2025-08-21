Controlli sulle strade. Ubriaco e senza patente. Denunciato un 39enne

Ubriaco, infastidisce i clienti di un bar in centro. Arrivano i carabinieri e lui si allontana a piedi. Poco dopo si imbatte di nuovo nella stessa pattuglia: ma questa volta era al volante di un’auto, senza patente: gli era già stata ritirata per guida in stato di ebbrezza qualche tempo prima. Nei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale di Macerata hanno effettuato una serie di controlli sulle strade più trafficate e frequentate. A Macerata, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un uomo italiano di 39 anni, residente nella provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine. Il 39enne si trovava in un bar del centro in evidente stato di ubriachezza e stava arrecando disturbo agli altri clienti tanto che i gestori hanno dovuto richiedere l’intervento dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, sono riusciti a calmare l’uomo che, infatti, si è allontanato a piedi. Poco dopo, tuttavia, durante un posto di controllo lungo la via Spalato, i carabinieri, in maniera del tutto casuale, si sono imbattuti nuovamente nel 39enne casertano che però, questa volta, si trovava alla guida di un’autovettura. A questo punto i carabinieri hanno proceduto ai dovuti controlli e il 39enne è stato sottoposto all’alcol test. L’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,21 g/l. Nel momento in cui i carabinieri stavano procedendo al ritiro immediato della patente hanno constatato che l’uomo si era messo alla guida dell’auto senza avere con sé la patente di guida poiché gli era stata già ritirata per la stessa infrazione. Oltre alla denuncia a piede libero, per lui scatta una sanzione amministrativa che va da 2.046 a 8.186 euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e affidato al custode giudiziale. A Treia, i militari della Stazione, in collaborazione con i colleghi di Pollenza, hanno fermato e controllato nelle vie del centro un’auto con a bordo un 21enne del posto che, sin da subito, è apparso agitato senza particolare motivo. A questo punto, sono scattati controlli più accurati che hanno consentito di rinvenire, nella disponibilità del ragazzo, circa 5 grammi di hashish, nascosti in un sacchetto di plastica. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata. A Tolentino, sempre nel corso di un controllo, i carabinieri sono intervenuti nelle vicinanze di un cantiere stradale sulla ss 77 dove il conducente di un’auto, un 46enne residente in provincia di Perugia, dopo aver urtato e abbattuto la segnaletica mobile di riduzione della carreggiata, è finito contro il guardrail. È stato trasportato al pronto soccorso di Macerata per le cure del caso ed è risultato che l’uomo guidava sia in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 0,86 g/l, che sotto l’effetto di cocaina. Per lui la denuncia e il fermo amministrativo del mezzo.