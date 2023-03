Controlli zona mare, la Polizia identifica 285 persone

Controlli speciali in città nei giorni scorsi, per la prevenzione dei reati in genere e soprattutto contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. I servizi sono stati svolti dai poliziotti della Questura di Macerata in collaborazione con il reparto prevenzione crimine di Perugia e il reparto cinofili di Ancona, in aggiunta ai controlli messi in campo dal commissariato. Gli agenti hanno monitorato il centro della città, il lungomare nord e sud, i giardini Lido Cluana, la zona del Varco sul mare, la zona dello stadio e quella della foce del Chienti, allo scopo di dissuadere malintenzionati e far avvertire la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Sono state identificate 285 persone e sottoposti a controllo 139 veicoli. I servizi sono stati condivisi in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani, e disposti dal questore di Macerata Vincenzo Trombadore.