Controllo dei punti luce. Mozione respinta in Consiglio comunale

È stata respinta dalla maggioranza, all’ultimo Consiglio comunale di Tolentino, la mozione presentata dalla consigliera di opposizione Silvia Luconi (sottoscritta anche dai colleghi di Fdi Francesco Colosi e Silvia Tatò e da Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore) che impegnava la giunta a controllare le sostituzioni dei punti luce fatte su tutto il territorio comunale dalla società Atlantic1. L’intento era "verificare il corretto montaggio, l’installazione e la tipologia dei prodotti montati per appurare criticità e/o irregolarità da sanare con altre sostituzioni o qualsiasi altra azione a tutela di Comune, Assm e decoro urbano". Sono circa 4000 i punti luce che devono essere sostituiti con led di ultima generazione; di questi, 3000 sono stati già cambiati, i restanti mille saranno completati tra giugno e luglio. Ma l’ex vicesindaco Luconi, su sollecito di alcuni residenti, ha evidenziato che alcune sostituzioni non sono state eseguite adeguatamente. E ha portato in Consiglio anche delle foto per dimostrarlo.

"L’assessore al bilancio Diego Aloisi non ha risposto nel merito – dice la conigliera - non era una mozione pretestuosa: serviva solo per portare alla luce una problematica sentita in città, da addetti del settore e da cittadini che si lamentano. Ho trovato grave che lui abbia detto che al Comune non sono pervenute segnalazioni, perché i tolentinati che mi hanno contattato sono parecchi. Uno mi ha riferito ad esempio che aveva necessità di segnalare un guasto e si è rivolto ad Assm pensando fosse la cosa più naturale; i nostri operatori invece gli hanno fornito un numero (3380460033) a cui ha risposto un call center che lo ha messo in contatto con la Società Atlantico, la quale a sua volta l’ha rimandato all’ufficio tecnico del Comune, soggetto deputato a decidere chi deve fare la riparazione, se Assm o ditta esterna. Un "triplo salto mortale" per far cambiare una lampada. Con la mozione chiedevamo semplicemente di controllare l’operato degli installatori esterni e le sostituzioni fatte, fornendo un elenco delle criticità. Queste ci sono e sono molteplici, anche se chi amministra dice che va tutto bene".