Controllo del territorio. Operaio alticcio alla guida

Prosegue l’impegno dell’Arma per la sicurezza dei cittadini sulle strade. Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri della Compagnia provinciale di Macerata hanno fermato un 33enne operaio residente nel Fermano. Intorno alle 3 di notte, perlustrando la zona di viale Don Bosco, la pattuglia del Nucleo radiomobile si è imbattuta in una Seat Leon il cui conducente faceva repentini cambi di direzione, alternando brusche decelerazioni ad altrettanto improvvise accelerazioni. Questa condotta di guida ha insospettito i militari, che hanno deciso di fermare la Seat. Il conducente da subito ha manifestato i chiari segnali di una persona che ha alzato il gomito, e l’etilometro lo ha confermato: aveva un tasso di 2,31 grammi per litro, quasi quattro volte superiore al limite consentito. La patente di guida è stata quindi ritirata e l’auto, non di proprietà, è stata affidata a una persona in condizione di mettersi al volante. Il 33enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Un operaio di origini marocchine - sempre nel corso dei controlli predisposti dalla Compagnia provinciale dei carabinieri - è stato invece segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. L’uomo, un 34enne residente in Macerata, durante una notifica eseguita al suo indirizzo mercoledì pomeriggio, è stato trovato in possesso di quasi un grammo di hashish, da lui detenuto per uso personale.

Anche in questi ultimi giorni del mese di gennaio i carabinieri di Macerata hanno continuato ad assicurare un assiduo controllo del territorio, al fine di prevenire comportamenti scorretti nella circolazione stradale e reprimere ogni condotta antigiuridica. Obiettivo che sarà al centro anche dell’attività di servizio ordinaria predisposta dalla Compagnia per il prossimo mese di febbraio.