Controllo del territorio. Rapina in corso Cavour: in carcere i due autori

Condannati per una rapina commessa in città nell’estate del 2018, sono finiti in carcere gli appignanesi Alan Giulianelli, 26 anni, ed Elia Buldorini, 24. i due si erano presentati in casa di un 44enne, in corso Cavour a Macerata, lo avevano colpito alla testa e poi gli avevano portato via 90 euro e un tablet. I due soggetti avevano sempre negato ogni responsabilità, ma in tribunale la vittima aveva confermato le accuse a loro carico. Per questo erano stati condannati a due anni e nove mesi di reclusione. La sentenza è diventata definitiva, e così nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Appignano e del Nucleo operativo e radiomobile li hanno rintracciati ad Appignano e condotti in carcere a Fermo, dove dovranno scontare la pena che è stata inflitta loro.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Macerata e delle undici stazioni dipendenti hanno svolto numerosi servizi sul territorio, monitorando la circolazione stradale, gli obiettivi sensibili, i luoghi di aggregazione giovanile e quelli dove solitamente si registra un maggior degrado urbano. Il bilancio è stato di un cospicuo numero di persone identificate e mezzi controllati, con numerose multe per infrazioni amministrative al codice della strada o ad alcune leggi speciali.

La sera del 29 dicembre una pattuglia della Sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Macerata ha svolto un servizio mirato in corso Cairoli, identificando e controllando diverse persone. Una di queste è stata trovata in possesso di uno spinello del peso di 0,45 grammi contenente un frammento di hashish, nonché di un involucro dove era celato altro frammento di hashish del peso di 2,20 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il soggetto controllato è stato segnalato alla prefettura per uso personale a scopo non terapeutico di droga.

La sera del 3 gennaio, invece, i carabinieri hanno svolto ripetuti servizi in centro storico, in particolare in via Isonzo e nei pressi dei giardini Diaz, sia nei riguardi di auto in transito sia di pedoni che stavano attraversando al zona. Hanno fermato dunque un 25enne straniero, che aveva con sé un pezzetto di hashish di 0,29 grammi. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente e il soggetto è stato segnalato alla prefettura.

La compagnia dei carabinieri di Macerata continuerà a presidiare sia il territorio cittadino sia l’hinterland con assidui servizi specifici per garantire la sicurezza, stroncare lo spaccio di sostanze stupefacenti, evitare pericoli alla circolazione per via di conducenti che si mettono alla guida in stato di ebbrezza e per mantenere il decoro evitando scritte sui muri e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.