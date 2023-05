Controllo in auto, fermato 21enne con 40 grammi di hashish

Trovato con 40 di grammi di hashish nascosti nel pacchetto di sigarette, è finito nei guai un 21enne della provincia di Fermo. Nel corso di un controllo in via Martiri di Belfiore, condotto dalle squadre volanti del commissariato con il reparto di prevenzione crimine e i cani antidroga, martedì intorno alle 23 i poliziotti hanno fermato il veicolo a bordo del quale viaggiava il 21enne.

I primi accertamenti hanno fatto scoprire che il fermano era già stato segnalato, per possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente. Per questo, e anche per l’evidente nervosismo mostrato dal ragazzo, i poliziotti hanno deciso di fare una perquisizione. E così, in un pacchetto di sigarette infilato in uno zaino, hanno trovato una sostanza solida marrone avvolta nel cellophane e un contenitore in plastica trasparente con altra sostanza: in tutto erano 41 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata, e il giovane è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.

L’operazione è avvenuta e rientra nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo svolti a Civitanova dalla polizia, come concordato diverse settimane fa in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani.

p. p.