Controllo interforze, cinque multe all’Hotel House

Controllo interforze ieri all’Hotel House di Porto Recanati, con una operazione ad alto impatto che ha coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia locale e i118. L’attività delle forze dell’ordine, nelle prime ore del mattino, ha consentito l’identificazione di un centinaio di persone, quasi tutte di origine straniera. Due extracomunitari non erano in regola con la normativa sul soggiorno in Italia. Perciò sono stati accompagnati all’ufficio immigrazione, per verificare meglio la loro posizione. Inoltre sono state svolte delle verifiche su venti mezzi, che hanno portato a elevare cinque sanzioni per violazioni al codice della strada. Due automobilisti sono stati multati, perché erano alla guida mentre usavano il cellulare. Altri due avevano le cinture di sicurezza slacciate. Una quinta persona è stata multata perché guidava un mezzo non idoneo alla circolazione su strada.