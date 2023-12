Auto contromano in superstrada, schianto frontale con un furgone: chi è la vittima 26enne

Macerata, 21 dicembre 2023 – A poco è valsa la disperata corsa dell’ambulanza, il grave incidente lungo la superstrada Spoleto-Foligno è costato la vita ad un 26enne di Pieve Torina, deceduto all’ospedale di Foligno. La vittima è Yassine Attar, operaio italiano di origini marocchine. Il frontale è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2.30, all’altezza dell’incrocio in località Fabbreria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane, al volante della sua Alfa Romeo Giulietta, avrebbe imboccato la superstrada in senso contrario in direzione Spoleto, quando, giunto quasi all’uscita dalla due corsie, sono sopraggiunti, in direzione Foligno, un’auto e un furgone.

Il giovane sarebbe riuscito a schivare l’auto, ma l’impatto con il fugone è stato inevitabile e particolarmente violento. Il furgone è finito contro il muro che separa le due carreggiate, mentre l’auto si è schiantata sulla scarpata al lato della strada. È subito scattato l’allarme e sul posto sono intervenute tre ambulanze ed i vigili del fuoco di Spoleto. I pompieri hanno immediatamente soccorso il giovane rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo della Giulietta. Con difficoltà i soccorritori sono riusciti ad estrarlo e in ambulanza è stato velocemente trasportato all’ospedale di Foligno insieme al conducente del furgone. Il 26enne, nonostante le cure dei sanitari, non ce l’ha fatta ed il suo cuore ha cessato di battere. Il conducente del furgone è ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Illeso invece l’uomo al voltante della seconda auto che sarebbe stata solo sfiorata. Sul posto per rilevare l’incidente e regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Spoleto e la polizia stradale di Perugia. Al momento è impossibile capire dove il 26enne avrebbe imboccato la superstrada contromano. Vista la tarda ora non si esclude l’ipotesi che, prima dell’incidente, possa aver percorso diversi chilometri senza accorgersi che stava viaggiando in direzione contraria. Sono in corso comunque gli accertamenti della polizia stradale. La salma di Attar, che viveva a Pieve Torina con la sorella, rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.