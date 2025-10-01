Contromano di notte in superstrada, allarme tra gli automobilisti: anziana bloccata / Video

Macerata, 1 ottobre 2025 – Allarme ieri sera lungo la superstrada Val di Chienti. Una 70enne, diretta da Macerata verso la costa, intorno alle 22.30 ha imboccato la corsia nel senso di marcia opposto (video).

Una 70enne, diretta da Macerata verso la costa, ha imboccato la corsia nel senso di marcia opposto: i frame di un video pubblicato su Facebook

Nonostante lampeggiamenti e segnalazioni delle auto da entrambe le carreggiate, la donna ha continuato la sua marcia contromano fino a quando non è stata bloccata da una pattuglia della Polstrada, all'incirca all'altezza di Civitanova. La pensionata è stata scortata fuori dalla superstrada e le è stato fatto un verbale che sarà inviato alla prefettura di Macerata, per la revisione della patente. La sua auto, una Peugeot, è stata messa sotto sequestro.