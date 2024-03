Contromano travolge scooterista. Condannato a un anno e otto mesi

Imboccando contromano il sottopasso Esso, aveva causato un incidente mortale. Per questo è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione Filippo Marazzani Visconti, umbro all’epoca 78enne. La vittima era il 56enne Oriano Mataloni, istruttore di guida. L’incidente era avvenuto alle 13 del 25 agosto 2016. Marazzani, al volante di una Fiat 500 L, insieme con sua moglie stava percorrendo via Cristoforo Colombo, diretto verso sud. Arrivato al sottopasso, invece di immettersi nella corsia che porta al lungomare aveva preso l’altra, contromano.

Aveva percorso 39 metri a una velocità di poco superiore ai 40 chilometri orari, e poi era finito contro Mataloni, che in sella al suo scooter Piaggio Beverly procedeva nel giusto senso di marcia. Il civitanovese era scivolato a terra e aveva sbattuto la testa contro l’auto della coppia, aveva riportato brutte lesioni interne, al torace e all’addome, in particolare al fegato e ai vasi iliaci, e aveva avuto una copiosa emorragia interna.

Era stato soccorso dalla Croce Verde e portato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo i traumi erano stati troppo gravi e per lui non c’era stato nulla da fare. L’umbro era stato così accusato di omicidio colposo, e solamente ieri mattina, in tribunale a Macerata, il processo si è concluso. Dopo aver ricostruito l’accaduto, il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a due anni per l’imputato.

Il giudice Federico Simonelli ha inflitto la pena di un anno e otto mesi, con la sospensione della patente per due anni per Marazzani. Nel frattempo i familiari sono stati risarciti.

Paola Pagnanelli