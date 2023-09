"Conturbante: le opere di Gianfranco Pizzi in esposizione a San Severino"

Fino al 26 settembre sarà visitabile, nella chiesa di Santa Maria della Misericordia in piazza Del Popolo, la mostra "Conturbante" con le più belle opere dell’artista settempedano Gianfranco Pizzi. L’evento espositivo mette insieme le pitture realizzate da Pizzi tra il 1980 e il 2020. Nato a San Severino nel 1954, dopo aver coltivato fin dall’infanzia una predisposizione innata per il disegno e la pittura, il maestro ha seguito i corsi dell’Accademia delle belle arti di Macerata partecipando, nel corso della sua lunga carriera, a numerose collettive e molte personali. "Pizzi ha la pittura nel sangue", ha scritto di Luigi Virginio Bonifazi, in arte Virgì, tra i primi a scoprirne il senso pittorico descrivendolo come un "pittore versato e spontaneo per la raffigurazione del paesaggio marchigiano che coglie nei suoi molteplici aspetti senza mai tralasciare la liricità dell’immagine globale. Molto efficaci anche le sue nature morte trattate con lo stesso intendimento pittorico". L’esposizione delle opere di Pizzi sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 17.15 alle 19.45, la domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.15 alle 19.45.