Convegni e formazione dedicati all’assistenza agli anziani

Ripensare l’assistenza agli anziani è lo scopo dei cinque convegni e corsi di formazione, gratuiti e aperti a tutti, promossi da L’Albero dei cuori - Anteas Aps con il Centro servizi volontariato Marche, in collaborazione con Anteas Marche Odv, Anteas Marche Aps, Anteas Macerata e Anffas Sibillini e il partenariato di Ats 15 Macerata, Ats 16 San Ginesio e Fnp Cisl Marche. Si parte domani con l’incontro "Oltre le case di riposo e l’assistenza domiciliare: nuove forme di residenzialità e servizi per anziani fragili" all’Asilo Ricci dalle 9.30 alle 13.30.

Il 6 novembre appuntamento con "Nuovi tipi di residenzialità protette per anziani", il 20 novembre "Servizi innovativi di sostegno domiciliare" e il 4 dicembre "Verso servizi innovativi: laboratorio di progettazione partecipata", tutti all’Ircr in piazza Mazzini 37/38 (15-18). Infine il 12 dicembre all’Asilo Ricci "La co-progettazione di nuovi tipi di residenzialità e servizi per anziani fragili: proposte operative" (9.30-12.30).

"L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è fornire a operatori, volontari e stakeholder socio-sanitari strumenti concettuali e operativi per l’attivazione di risposte adeguate e centrate sulla persona". Attestato di partecipazione al termine del percorso. Info e iscrizioni: 334 6634657 o alberodeicuori@gmail.com.