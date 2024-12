Convegno al femminile. Aumentano le telefonate al numero antiviolenza

‘Le sfumature della violenza, riconoscerle per prevenirle’ il tema del convegno organizzato dalla coordinatrice di Azzurro Donna a Civitanova, Gloria Baioni, e dalla coordinatrice regionale Mariadele Girolami. All’evento hanno preso parte il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia e la deputata Catia Polidori (nella foto), coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, e ha affermato che "quest’anno il 1522, numero antiviolenza e stalking gratutito e attivo 24 ore su 24, ha ricevuto il 57% in più di telefonate". Per il Comune di Civitanova presente il vice sindaco Claudio Morresi, inoltre Paolo Giannoni, segretario comunale di FI. La Baioni ha iniziato il suo intervento con il racconto di una donna vittima di violenza, prima di passare a una video intervista con l’assistente di polizia locale del Corpo intercomunale Valle Trompia, Giacomo Mattia Trimarchi, per esporre le fasi e le tutele che vengono attivate immediatamente dopo la denuncia. Intervenuto anche l’avvocato Alberto Pepe.