Convegno Ast sulle infezioni ospedaliere

Il rischio di contrarre infezioni nelle corsie ospedaliere e negli ambulatori al centro del convegno "Voyager infettivologico nelle medicine interne", organizzato dall’Ast di Macerata per domani al Cosmopolitan di Civitanova. Un rischio che, negli ultimi anni, ha incrementato morbosità e costi sanitari. Dell’evento sono responsabili scientifici i direttori delle unità di medicina interna: Maria Luisa Minnucci a Civitanova, Roberto Catalini a Macerata, Giovanni Pierandrei a San Severino, Anna Maria Schimizzi a Camerino. L’obiettivo è affrontare argomenti di attualità in campo infettivologico, fornendo gli elementi per un corretto approccio alle principali patologie. I partecipanti potranno confrontarsi con esperti e condividere le esperienze. Tra i relatori è confermata la presenza del professor Giovanni Raimondo del Policlinico di Messina, opinion leader a livello internazionale. Il convegno ha il patrocinio Fadoi, società scientifica dei medici internisti ospedalieri.