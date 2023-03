Convegno con gli organizzatori delle rievocazioni della Passione

Domani a Tolentino, alle 17 nella Sala Mari, si riuniscono le associazioni marchigiane che aderiscono ad Europassione per l’Italia. L’incontro - patrocinato da Comune, unione montana Monti Azzurri, Europassione per l’Italia - è organizzato dall’associazione Don Primo Minnoni. In campo le delegazioni di Cantiano con l’associazione culturale La Turba; di Loreto, con l’associazione centro turistico giovanile "Val Musone" che organizza "La Sacra Rappresentazione de La Morte Del Giusto"; di "Sassoferrato, Città della Passione" e della Pro-Loco Serravalle di Carda e Monte Nerone, che promuove "La Passio" di Serravalle di Carda. Al convegno, aperto dai saluti del sindaco, prenderanno parte l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, e Flavio Sialino, presidente Europassione per l’Italia.