Convegno con Silipo,. Peroni, un criminologo e una psicologa

Oggi, alle ore 17.30 nel circolo Acli di Sant’Egidio a Montecassiano, le Acli Marche, in collaborazione con il Coordinamento donne Acli di Macerata, le Acli provinciali e Fap Acli, organizzano "Diamo voce al silenzio", un convegno per spiegare alle donne quali strumenti abbiano a disposizione per affrontare una situazione di violenza, qualunque essa sia. Dopo i saluti del sindaco Leonardo Catena, interverranno il questore Luigi Silipo, il criminologo Yuri Lucarini, il vice questore Patrizia Peroni, l’avvocato Lucia Testarmata e la psicologa Tiziana Pazzelli. "Non possiamo più tacere sulla violenza di genere - spiega la presidente provinciale Roberta Scoppa - e, soprattutto, dobbiamo dire con forza a tutte le donne che si trovano in convivenze difficili che non sono sole, che ci sono associazioni e istituzioni pronte ad accoglierle e ad aiutarle a uscire da queste situazioni pericolose per la loro incolumità".