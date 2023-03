Convegno di arte, scienza e teologia

Un convegno di arte, scienza e teologia, ispirato all Enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco, si terrà sabato alle 17 al teatro Verdi di Pollenza, ideato e curato dall’associazione culturale Arte per le Marche. "Una coralità di intenti per valorizzare l’enorme patrimonio culturale e paesaggistico del territorio", spiegano i promotori. Momento clou sarà la lectio magistralis dell’economista prof Luigino Bruni (nella foto) della Lumsa. La lezione sarà preceduta da una breve introduzione di padre Gianmaria Polidoro, frate minore della Porziuncola del Convento di San Francesco D’Assisi, distintosi agli onori della cronaca, quale procuratore di pace, nel conflitto in corso in Ucraina. Seguirà un simposio tra tre voci femminili: Carmen di Muro, psicoterapeuta, scrittrice e giornalista; Maria Sonia Baldoni, fondatrice del circuito la Casa Delle Erbe; Carmen Romor, medico nucleare e ricercatrice di Roma. Poi un simposio in materia di fisica quantistica e infine l’arte, come strumento lirico nella ricerca dell’assoluto, nella performance di Patrizio Magrini e nell’opera di Madalin Ciuca, pittore che, per l’occasione espone un inedito. Info [email protected], 3460841246.