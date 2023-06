Convegno di filosofia cinese "In città oltre 115 relatori da ogni parte del mondo"

di Chiara Gabrielli

Al via, a cominciare da oggi, il convegno dell’Associazione europea di filosofia cinese: si annunciano "tre giorni dedicati al dinamismo e alla creatività della millenaria filosofia cinese, patrocinati dall’Università di Macerata, con la sponsorship dell’Istituto Confucio. Attesi 114 relatori, rappresentanti di 95 Università da quattro continenti: tutta Europa, poi Israele, Singapore, Cina, Taiwan, Australia, Stati Uniti, giusto per citare alcune Nazioni", così l’iniziativa nelle parole degli organizzatori.

Si apre quindi con le migliori premesse il quarto convegno biennale dell’Associazione europea per la filosofia cinese (European Association for Chinese Philosoph), Eacp, incentrato sul tema ‘Interpretazione e reinvenzione della filosofia cinese’. L’evento è organizzato da Selusi Ambrogio, professore Unimc di filosofia e letteratura cinese (dipartimento Studi Umanistici) e presidente dell’Eacp, "con il supporto fondamentale dello staff composto da 7 studenti dellìUniversità di Macerata". Sono Eduardo Accorroni, Alessandra Artone, Sara Corsaro, Carla Sophia Marozzi, Martina Moretti, Caterina Pali, Giorgio Scorcelletti, calligrapher Ling Fengxuan. Previste tre giornate di lavoro, oggi, domani e domenica. "Lo scopo delle 35 sessioni parallele, a cui si aggiungono due Keynote Speech – spiega il professore Selusi Ambrogio –, è quello di restituire il dinamismo e la creatività della filosofia cinese nel corso dei suoi tre millenni di storia". I lavori, che saranno ospitati al Polo Pantaleoni, si apriranno alle 9 con i saluti istituzionali di Benedetta Barbisan, delegata del rettore per le relazioni internazionali, Jessica Piccinini (Università di Macerata), delegata per la programmazione europea della ricerca, Giorgio Trentin e Jia Xinqi, direttori dell’Istituto Confucio, e Filippo Mignini, professore emerito, che terrà il discorso inaugurale. Per chi fosse interessato e volesse saperne di più, può soncultare il programma completo, disponibile online sui siti www.ea-cp.eu e www.unimc.it.

Piccola nota a margine: da notare che è stato un problema trovare posto per il pernottamento per tutti i 114 relatori e due keynote speaker (uno di Honk Hong e uno di Lubiana, che terranno delle vere e proprie lezioni), più un’altra decina di persone che seguiranno il convegno, provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Alla fine, i partecipanti si sono visti costretti a distribuirsi per tutta Macerata, tra hotel e Bed & Breakfast. Piene tutte le strutture cittadine. Di recente si è aggravato il problema degli spazi ricettivi in città: anche se ha aperto i battenti l’albergo ’Le dimore del centrale’, nel cuore del centro storico, hanno intanto chiuso il Claudiani (da qualche mese trasformato in studentato per gli universitari) e l’Arcadia.