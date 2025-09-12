Convegno e concerto jazz

Entrano nel vivo le festività di San Nicola a Sant’Angelo in Pontano, paese natale del santo. Sabato scorso c’è stato il taglio del nastro (nella foto con la sindaca) dopo il restauro conservativo e migliorativo dell’area su cui anticamente sorgeva la casa dei genitori di San Nicola, in centro storico. Le opere sono state finanziate dal Gal Sibilla con la compartecipazione del Comune, per dare nuova vita all’intera area; la statua del santo, in bronzo, posta al centro, è stata valorizzata con la creazione di un’oasi di verde sul retro.

Questa sera, alle 21.30, a piazzale Trento commedia dialettale "Lu postarellu su la Cumune" interpretata dalla compagnia Don Valerio Fermanelli Luana Moretti. Domani, alle 17, al teatro comunale Angeletti convegno "Storie di santi. La prima vita in lingua italiana (sec. XV) di San Nicola da Tolentino"; dopo i saluti della sindaca, del parroco don Claudio Morganti, del direttore dell’archivio storico dell’arcidiocesi di Fermo don Olivio Medori e del presidente Cesma Centro studi Marche, titolare di Eurobuilding, Umberto Antonelli, interverranno Isabella Gagliardi dell’università di Firenze e Giordano Monzio Compagnoni del Römisches Institut der Görres-Gesellschaft. Presiede Stefania Falasca, vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II. Modera Pierantonio Piatti, segretario del Pontificio comitato di scienze storiche.

Alle 21.30 arriva festival Borghi in Jazz con il concerto di Mafalda Minnozzi "Cinecittà", dedicato ai grandi maestri compositori del cinema italiano e internazionale.