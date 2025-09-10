Convegno e musica su Nino Contini

La Casa della Memoria di Urbisaglia, in collaborazione e con il sostegno della Fondazione Giustiniani Bandini e Meridiana, organizza per domenica alle 17 al giardino di Palazzo Giustiniani Bandini all’Abbadia di Fiastra un convegno-concerto incentrato sulla figura del giovane avvocato ferrarese Nino Contini (1906-1944), internato nel campo di Urbisaglia nel luglio 1940 e, successivamente, alle Isole Tremiti e a Pizzoferrato (Chieti).

A introdurre i lavori, Angelo Ventrone; interverranno Sara Baretta in "Bassani, il giardino dei Finzi-Contini ed altre storie, tra finzione e realtà", Gianni Orecchioni con "Quel ragazzo in gamba di Nino Contini". Il convegno terminerà con l’esecuzione della composizione per baritono e pianoforte "Dal diario di Nino Contini: 13.6.1940" di Luca Lombardi (RaiCom, 2017), che verrà poi eseguita da Nicholas Isherwood (baritono) e Luca Giarritta (nella foto) (pianoforte).

La composizione di Lombardi è ispirata alla pagina dei diari di Nino Contini in cui l’autore riporta del suo arresto a Ferrara il 13 giugno 1940. Tre giorni dopo Contini venne trasferito Urbisaglia. Ingresso gratuito.

In caso di pioggia l’evento si terrà all’Aula Verde. Informazioni al numero 0733-202942.