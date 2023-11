Convegno ed elaborati degli studenti

Sabato si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: per questa occasione, domani e venerdì, doppio appuntamento con ‘Guardami negli occhi’, progetto dell’assessorato alle Pari opportunità del Comune e ispirato quest’anno alla popolare figura di Carmen protagonista dell’opera lirica di Bizet. "Come dimostrano le statistiche e soprattutto l’ultimo fatto di cronaca, la questione della violenza di genere è una delle battaglie più urgenti – così la vicesindaco e assessore alle Pari opportunità Francesca D’Alessandro (nella foto) -. La violenza contro le donne contempla varie forme, non solo quella estrema del femminicidio, ma anche di sopruso psicologico, morale, economico che nella maggior parte dei casi avviene all’interno delle mura domestiche. Bisogna agire a livello di sistema per aiutare soprattutto le nuove generazioni a misurarsi con frustrazione, gestione dell’abbandono, della rabbia".

Il primo dei due eventi domani alle 16 alla Mozzi Borgetti con il convegno "Violenza di genere: valutazione del rischio e strategie di protezione". I lavori si apriranno con il prefetto Isabella Fusiello, il sindaco Parcaroli, D’Alessandro, il questore Silipo, il comandante provinciale dei carabinieri Candido, il rettore Unimc J McCourt e la direttrice dell’Accademia di Belle Arti Rossella Ghezzi. Interverranno Paolo Vadalà, presidente del Tribunale di Macerata, Rosanna Buccini, sostituto procuratore, Maria Assunta Pierotti de "Il pellicano", Margherita Carlini, psicoterapeuta e criminologa, Elisa Giusti del Centro antiviolenza Macerata e Paolo Gavezzani direttore artistico del Mof.

Venerdì alle 21 al Lauro Rossi saranno presentati gli elaborati del progetto "Guardami negli occhi" che coinvolge i ragazzi e le ragazze e gli insegnanti delle scuole superiori. Sabato, lo Sferisterio sarà illuminato di rosso.