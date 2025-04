Convegno filatelico-numismatico. Appuntamento per appassionati

"Essendo l’unico e specifico evento in calendario nella nostra provincia, lo scopo di proporlo ci inorgoglisce, stimolandoci per replicare i successi ottenuti negli anni precedenti". Sergio Matellicani (foto) presidente del Circolo filatelico e numismatico "Pio VIII", presenta così la 27esima edizione del Convegno incentrato sulle due preminenti connotazioni culturali del sodalizio e programmato a Cingoli per domenica. "Proponiamo lo svolgimento della manifestazione che richiama collezionisti per effettuare acquisti e scambi – spiega Matellicani – nei locali del mercato coperto che ci sono stati concessi dall’amministrazione comunale". Il Circolo "Pio VIII" è in costante attività dal 1995: privilegiando cultura e tradizioni cingolane, edita libri, pubblica cartoline e incisioni, provvede a far coniare medaglie. "Tra il repertorio di quanto proposto da una diecina di espositori, figurerà anche – precisa Matellicani – il nostro vario materiale: tutta la rassegna si annuncia propizia all’incontro di appassionati non solo di filatelica e numismatica, ma anche di chi si dedica all’hobbystica, quindi alla raccolta di molteplici e pure rari esemplari".

Gianfilippo Centanni