Convegno nazionale sui primi mille giorni di vita

"Analizzare i modelli organizzativi e gli interventi più efficaci, per sviluppare riflessioni e nuove prospettive nella tutela e promozione della salute". Questo l’obiettivo del congresso nazionale "I primi mille giorni di vita per costruire il suo futuro", organizzato dall’Ast di Macerata, attraverso i dipartimenti di Prevenzione, Materno - Infantile e Sanitario: responsabili scientifici sono i dottori Giovanna Faccenda, Martina Fornaro, Mauro Pelagalli, Maria Sellitti e Alberto Tibaldi. L’incontro, al quale porteranno il contributo qualificati relatori e professionisti delle aree sanitaria, sociale, formativa e giudiziaria, è in programma per domani e dopodomani, nella sede del dipartimento di Economia dell’Università di Macerata. "I primi mille giorni di vita, compresi tra concepimento e compimento del secondo anno – sottolinea Alberto Tibaldi, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ast di Macerata – sono il periodo in cui si pongono le basi per lo sviluppo e la salute dell’intero arco della vita. Alimentazione, buono stato di salute, cure responsive, opportunità di apprendimento precoce e sicurezza sono state identificate come le componenti necessarie affinché il bambino possa sviluppare appieno le proprie potenzialità".