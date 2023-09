Convegno RECANATI su finanza sostenibile e gara ciclistica per soci

La Bcc di Recanati e Colmurano, in occasione della manifestazione Granfondo 5Mila Marche, ha previsto iniziative culturali ed eventi sportivi. Si parte oggi alle ore 17 con il convegno sul tema "ESG e Green Economy" curato dal relatore Luca Ramponi di Bcc Risparmio e Previdenza, il quale approfondirà le tematiche della finanza sostenibile e le possibili strategie di investimento sostenibile. La giornata di domani si aprirà invece con la gara ciclistica - Trofeo 5Mila Vette infinite BCC - organizzata dalla Bcc di Recanati e Colmurano, in collaborazione con lo staff 5Mila Marche e rivolta a tutti i Soci delle Banche di Credito Cooperativo nazionali. Il Trofeo si svolgerà all’ interno della gara ciclistica Granfondo 5Mila Marche, pertanto tutti i partecipanti potranno scegliere se iscriversi al percorso medio o al percorso lungo, come da regolamento ufficiale della Granfondo. Sempre domani alle 10, ci sarà un importante momento di confronto culturale, con la presentazione del libro " La terra che verrà" – Percorsi di trasformazione etica dell’economia - scritto da Roberto Mancini dell’Università di Macerata.

Antonio Tubaldi