Convegno su clima e politiche abitative

Domani dalle 9 alle 19 al dipartimento di Scienze politiche di Unimc si discuterà di cambiamento climatico e politiche abitative. "Climate Change and Housing Policy", questo il titolo della giornata organizzata da Elisa Scotti e Cristiana Lauri, docenti di Diritto ambientale globale di Unimc, e María Luisa Gómez Jiménez, docente di diritto amministrativo all’Università di Malaga. I lavori saranno introdotti da Anne Amin dell’ufficio legislativo del programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani e dalla relazione di Alexandra Harrington, della Università di Lancaster. Interverranno i presidenti delle Associazioni di diritto urbanistico italiana Aidu, Emanuele Boscolo, e spagnola, Aedur Joan Manuel Trayter Jiménez. La conferenza si svolgerà in parte nella rinnovata sede Loggia del Grano, in parte in collegamento con altri partner nel mondo.