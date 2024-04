Convegno su guida nella terza età e qualità della vita: esperti a confronto nell’oratorio della Santa Madre di Dio

"La guida nella terza età e la qualità della vita". È il titolo del convegno in programma per domani alle 17 nell’oratorio della parrocchia Santa Madre di Dio di Macerata. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione nazionale polizia di Stato (Anps), vedrà le testimonianze di Giovanni Costa e Giulio Nannini, seguite dagli interventi di Balduino Simone e Fabio Frascarelli. Simone è dirigente generale P.S. e docente universitario, autore di pubblicazioni oggetto di studio per il personale delle forze dell’ordine che opera nel settore stradale. Frascarelli è primo dirigente medico della Polizia, già membro della commissione medica locale, con vasta esperienza sulle limitazioni previste per il rilascio di patenti. Coordina i lavori Giorgio Iacobone, ex questore e presidente dell’Anps di Macerata. Porterà i suoi saluti il parroco don Carlo Munoz Caceres.