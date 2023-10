Convegno sul recupero di Palazzo Vicoli con Acquaroli e Castelli

Si terrà oggi (alle ore 18) all’auditorium Borgo Marconi il convegno "Palazzo Vicoli – Il recupero di un edificio storico", organizzato dal Comune di Morrovalle che vedrà la presenza del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, del commissario per la ricostruzione Guido Castelli e della senatrice Elena Leonardi. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sull’iter di riqualificazione del palazzo seicentesco per il quale il Comune ha ottenuto lo scorso marzo un contributo da 4 milioni di euro nell’ambito del Piano di ricostruzione pubblica delle Marche, che mette sul piatto un totale di 642,5 milioni destinati a centinaia di opere pubbliche rimaste fuori dalla ricostruzione post-sisma. Ma anche un momento per discutere delle progettualità per la struttura, lesionata prima dal terremoto del 1997 e poi da quello del 2016.