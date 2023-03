Convegno sulla droga: "Serve il contributo fattivo di tutta la città"

Consumo e spaccio di droga in città, se ne parla domani (sala don Lino Ramini via del Timone, ore 16) nel convegno pubblico ‘Fiumi di cocaina: testimonianze e prospettive a confronto’. Nel corso dell’iniziativa ci saranno testimonianze di persone che vivono in prima linea l’emergenza droga. Due sono gli interrogativi a cui dovranno dare risposte precise i due ospiti: ‘Mercato della cocaina e interventi di contrasto, uno sguardo sull’offerta’ e ‘Nuovi bisogni in un sistema sociale in trasformazione, uno sguardo sulla domanda’. Sul primo tema parlerà l’avvocato Giuseppe Bommarito, dall’ottobre del 2009 presidente dell’associazione onlus ‘Con Nicola, oltre il deserto di indifferenza’, fondata dopo la morte per overdose da eroina del figlio Nicola e da molti anni impegnato nel contrasto al mercato della droga e delle infiltrazioni criminali nelle Marche. Il secondo argomento sarà invece affrontato da Mario De Rosa, direttore del Sert (Servizio territoriale dipendenze patologiche) di Civitanova. Parlando dell’incontro entrambi sottolineano che "le Marche, e anche Civitanova, sono un territorio privilegiato dalle mafie, come dimostrato dall’amplissima diffusione delle varie droghe e dalla incessante attività di riciclaggio". E durante l’ultimo Consiglio comunale sulla sicurezza del 14 gennaio scorso è rimbombato l’allarme lanciato da De Rosa sul fatto che "a Civitanova c’è un problema enorme di spaccio e consumo di droga, soprattutto cocaina e 9 ingressi su 10 nel 2022, presso la nostra struttura, sono stati determinati dall’abuso di questa sostanza. Civitanova è una piazza centrale di spaccio e consumo di cocaina". Con queste premesse nasce l’appuntamento di domani, organizzato dalla rete sociale Oltre. "Sono state invitate tutte le forze politiche e tutte le forze dell’ordine della città", sottolinea Andrea Foglia, responsabile di Oltre e che condurrà il dibattito. In campo l’associazione Sentinelle del Mattino di Civitanova, la Caritas diocesana e la Casa della Carità di Civitanova, l’associazione Insieme in Sicurezza di Macerata, l’associazione Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza di Macerata, la libera associazione Veder Crescere con il Dialogo, Citanò alla Droga. "L’incontro - dice Barbara Moschettoni responsabile della Caritas Diocesana - è aperto a tutti, si tratta di un tema complesso che può essere affrontato solo con una visione integrata e con il contributo fattivo di tanti".