Convegno sulla maternità Sala occupata: "Tutela alle donne che vogliono abortire"

di Barbara Palombi

"Nella nostra Università nessun credito agli obiettori", questo lo slogan dello striscione di due movimenti studenteschi esposto nell’aula della biblioteca comunale in via Garibaldi, dove ieri, alle 15, era in programma il convegno dell’associazione Pro Vita e Famiglia: "Maternità in attesa, preservare la salute della donna in gravidanza", con il riconoscimento di crediti formativi al personale sanitario. Gli studenti hanno deciso di occupare la biblioteca comunale per una contestazione che ha disturbato l’avvio dei lavori e ritardato gli interventi in programma. La contestazione verbale e sonora è iniziata quando la professoressa Clara Ferranti, referente per le Marche di Provita & Famiglia onlus, stava leggendo il saluto inviato dalla deputata Giorgia Latini della Lega.

I manifestanti hanno voluto stigmatizzare soprattutto il patrocinio concesso all’iniziativa dalla Regione e dagli ordini marchigiani dei farmacisti, infermieri, medici, ostetriche, psicologi. "In discussione c’è il diritto di scelta delle donne – ha detto una studentessa – e siamo qui a gridare il nostro dissenso verso un sistema che non sta più garantendo il diritto di poter scegliere liberamente cosa fare del proprio corpo. Strumentalizzando la Giornata internazionale dedicata alla salute della donna, il Ministero e la Regione hanno deciso di legittimare l’ennesima intromissione religiosa e retrograda sulla questione, e noi ci opponiamo a tutto questo". Striscioni, slogan e cori hanno accompagnato la protesta, creando una tensione che ha indotto diversi partecipanti a non prendere più parte all’incontro. I manifestanti hanno poi abbandonato l’aula continuando a fischiare e gettando alcune sedie a terra. "Nel 2023 non è accettabile – hanno urlato – che le donne non possano autodeterminarsi in maniera consapevole e soprattutto libera". "Noi chiediamo la tutela di una legge, la 194 – ha concluso uno studente – nella nostra regione si sta registrando una sempre maggiore difficoltà a garantire e sostenere le scelte delle donne che includono anche la possibilità di accedere facilmente e senza alcun restrizione all’uso della pillola abortiva".

Da parte degli organizzatori del convegno l’attegggiamento verso i manifestanti è rimasto composto. "Il nostro scopo è difendere il diritto alla salute delle donne – ha sottolineato Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo di Pro Vita e Famiglia – e il loro diritto anche a non abortire. Decine di studenti e femministe hanno cercato di impedire lo svolgimento del convegno con urla, volantini e striscioni contro la nostra iniziativa, occupando quasi tutte le sedie a disposizione. Loro volevano impedire la manifestazione, è questa la libertà che professano? Sono questi i diritti e la democrazia di cui si ergono a paladini? Nel lasciare la sala hanno rovesciato le sedie e sparato coriandoli mettendo tutto in disordine. Ma, nonostante tutto, il clima di odio e violenza non ci ha fermato e abbiamo proseguito i lavori programmato".