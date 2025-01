Convegno sulla sclerosi: sostegno alla ricerca e alle famiglie

La sezione provinciale dell’Associazione italiana sclerosi multipla di Macerata partecipa alla Settimana nazionale dei lasciti e per questa mattina alle 9.30, ha organizzato, con il patrocinio del Consiglio nazionale del notariato e con il sostegno della Federazione nazionale pensionati Cisl, un incontro informativo nell’aula magna del comune di Recanati. All’incontro interverranno la presidentessa provinciale della sezione Aism di Macerata, Simona Dottori, il notaio Lorenzo Giustozzi, Elisabetta Cartechini medico dell’unità operativa Neurologia di Macerata e il segretario Fnp Cisl di Macerata e Civitanova Giuseppe Spernanzoni.

Durante l’incontro il pubblico potrà approfondire tematiche delicate legate alle successioni testamentarie e alle polizze a vita e ai lasciti solidali, che costituiscono un importante strumento per realizzare progetti significativi di Aism e della sua Fondazione, Fism. "Sostenere con una disposizione testamentaria l’Associazione italiana sclerosi multipla e la sua fondazione significa dare un futuro alla ricerca scientifica per trovare la causa della malattia e la cura definitiva, e garantire oggi una buona qualità di vita" dichiara la presidentessa Simona Dottori.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Nel nostro paese si registra una nuova diagnosi ogni tre ore e la diagnosi avviene per lo più tra i giovani sotto i 40 anni e le donne: il 10 per cento della popolazione colpita non ha ancora compiuto 18 anni. A oggi, in Italia, si contano oltre 140mila persone con la sclerosi multipla, con 3.600 nuove diagnosi ogni anno.