Convegno sull’Alzheimer al teatro Piermarini organizzato dai Lions

E’ dedicato al tema "Dopo di noi, disabilità Alzheimer ed amministratore di sostegno" il convegno organizzato dal Lions Club Matelica, in collaborazione con il Comune di Matelica e l’Unione montana, per sabato alle 10 al Teatro "G. Piermarini", argomento di studio nazionale dell’anno sociale Lions 2022-2023 ed argomento di estrema attualità in una società in forte invecchiamento, con un tasso elevato di casi di Alzheimer. Moderatore dell’importante incontro sarà Valerio Valeriani, coordinatore Ats dell’Asur. Ad intervenire, oltre al presidente del Lions Club Matelica Mario Gigliucci e al sindaco di Matelica Massimo Baldini per i saluti iniziali, saranno Carlo D’Angelo, coordinatore distrettuale del team di studio nazionale, il prof Marco Trabucchi, presidente nazionale dell’associazione italiana di Psicogeriatria ("Il dovere sociale di proteggere gli ammalati di Alzheimer"), Manuela Berardinelli, presidente Alzheimer Uniti Italia onlus ("La salvaguardia del benessere e della dignità della persona: riconoscenza, desiderio, volontà, affetti"), l’avvocato Nicoletta Corneli ("La tutela delle fragilità: aspetti umani e legali"). A tirare le conclusioni della giornata sarà Roberta Di Marco, presidente della III e IV Circoscrizione Distretto 108A del Lions Club.

m. p.