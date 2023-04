Convegno sull’autismo, l’iniziativa de "Il Faro" convince i pediatri

Successo per il convegno offerto dalla cooperativa Il Faro dedicato all’individuazione precoce dei segnali del disturbo dello spettro autistico, che ha conquistato l’interesse dei pediatri, figure centrali nella rilevazione dei sintomi associabili all’autismo. A scendere nei particolari clinici è stata la neuropsichiatra infantile Stefania Stoppioni con l’introduzione di tutti i sintomi associabili alla sindrome dello spettro autistico e delle varie comorbidità verificabili. Ha preso poi la parola lo psicologo Marco Gentili a proposito della valutazione quantitativa e qualitativa del disturbo dello spettro autistico, dimostrando come i processi comunicativi adottati dal bambino fin nei primissimi anni di vita siano indicatori molto attendibili delle "diversità di funzionamento".

Grazie all’intervento della logopedista Chiara Glucini, inoltre, gli addetti ai lavori hanno familiarizzato con gli strumenti utili al trattamento riabilitativo multidisciplinare dei disturbi motori dello speech, nello specifico con l’approccio "Tom – Tratti motori orali e verbali" (a cura della dott.ssa Giulia Tombari). La psicologa Giovanna Secchiaroli, infine, si è espressa in materia di analisi applicata del comportamento per spiegare l’efficacia delle procedure Aba nel cambiamento del comportamento da un punto di vista clinico-sociale e i miglioramenti sostanziali riscontrabili nel paziente in termini di benessere e relazioni con gli altri.

re. ma.