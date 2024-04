Convegno sulle elezioni europee e le strategie per il futuro

"L’Europa, la strategia europea e le prossime elezioni" era il titolo dell’incontro che si è svolto venerdì sera a Corridonia, organizzato dall’Associazione Cittadini in Cammino all’Hotel Grassetti. Un contributo territoriale alla discussione in vista delle prossime elezioni europee. Erano presenti Angelo Sciapichetti (Segretario Provinciale PD), Giorgio Fede (Coordinatore Regionale M5S), Fabiola Caprari (Presidente Regionale IV), Massimiliano Fraticelli (Segretario Provinciale Azione), Sandro Scipioni (Coordinatore Provinciale PSI) e Andrea Maurilli (Alleanza Verdi Sinistra). "La discussione e il dibattito - si legge in una nota degli organizzatori - hanno fatto emergere positività e criticità dell’Europa del presente ed elencato proposte, priorità, idee, progetti e strategie per una Europa del futuro sempre più coesa, solidale, forte economicamente ed efficace politicamente nel mondo. Le reali sfide che l’Europa deve affrontare hanno prevalso sulla contrapposizione ideologica, nella speranza che dalla provincia possa emergere un nuovo approccio politico nell’affrontare argomenti così rilevanti". Gli interventi dal pubblico, molto numerosi, hanno contribuito a qualificare il dibattito generale. L’evento era dedicato alla memoria di Davide Sassoli.