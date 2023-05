Convegno sull’energia Presente Acquaroli

Per presentare opportunità relative a strategie e finanziamenti sull’energia, ha organizzato un convegno per oggi ad Apiro, nell’Abbazia di Sant’Urbano, l’assessorato all’Energia della Regione. Dopo il saluto di Francesco Acquaroli presidente della Regione, Andrea Maria Antonelli assessore regionale all’Energia parlerà dei finanziamenti previsti. "Verso il nuovo piano regionale energia e clima: la situazione energetica marchigiana, dati, strategie e obiettivi 2030" è il titolo dell’intervento di Fabio Polonara, ordinario di fisica industriale al dipartimento di Ingegneria industriale e Scienze matematiche dell’Università politecnica delle Marche. Massimo Sbriscia, dirigente regionale del comparto Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere, illustrerà i due bandi di finanziamento regionale in uscita a breve, per famiglie, enti locali e imprese. Jacopo Frattini di "Comunica media agency" dettaglierà i contenuti di azioni mirate tramite spot video, radio, azioni sui social network. Coordinerà Il dibattito Enrico Loccioni, fondatore di Loccioni Group, che ospita la manifestazione.

g. cen.