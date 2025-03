Conventi, chiese e abbazie marchigiane. Incontro domani a Palazzo Ottani

Domani alle 17 a Palazzo Ottoni, nella sala Boldrini, nuovo appuntamento della rassegna culturale “Incontri d’Autore”. Sarà presentata una guida turistica dedicata alle chiese medievali delle Marche, dove il professor Fabrizio Bartoli (nella foto) spiegherà i meravigliosi simboli in esse contenuti. La regione Marche è una di quelle che possiede uno dei patrimoni più significativi con numerosissimi conventi, abbazie e chiese per lo più sconosciute agli stessi marchigiani. In questi luoghi sacri si ritrovano svariati simboli presenti in particolar modo nei capitelli delle chiese e delle abbazie ma anche fregi dentro e fuori le costruzioni. L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo Archeologico Alta Valle Esina, con l’assessorato alla Cultura. L’ingresso all’evento è libero.