Convento del Santissimo Crocifisso, via libera alla ricostruzione

Partito il cantiere per la ricostruzione del convento del santuario del Santissimo Crocifisso, a Treia. Per l’intervento sono state stanziate risorse post sisma per un importo di quasi 7 milioni di euro.

L’edificio, dichiarato d’interesse culturale, oltre ad avere una grande rilevanza da un punto di vista storico, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità treiese e non solo.

L’intero complesso è costituito dal santuario e dal convento dei frati francescani col campanile; saranno effettuati lavori di restauro, risanamento conservativo con miglioramento sismico nonché per il superamento delle barriere architettoniche. Contento di annunciare questa importante novità il sindaco Franco Capponi: "Per noi si tratta di un intervento importantissimo che riguarda un territorio intero visto che il santuario è frequentato da tanti fedeli anche di altri Comuni. La chiesa nel 2017 è stata ricostruita con una struttura temporanea in legno. È stato un piccolo miracolo realizzato in tre mesi, quando si era ancora in piena emergenza. Sapere che i lavori di ricostruzione sono partiti e ci restituiranno ora il Convento nella sua originaria bellezza rappresenta davvero una fantastica notizia".

Il progetto relativo al santuario è in corso di esame e il Comune auspica che i lavori possano partire entro l’anno.

Gaia Gennaretti