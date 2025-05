"Convenzione con Ripe, subito risposte"

"Il diritto all’asilo nido non può aspettare. Le famiglie sono in attesa di risposte". I consiglieri di minoranza Nicola Ferranti (capogruppo), Alessia Bracci, Francesco Maria Compagnucci e Marco Scagnetti di San Ginesio Comunità Condivisa hanno presentato un’interrogazione per conoscere le intenzioni dell’amministrazione Ciabocco in merito al rinnovo della convenzione con Ripe San Ginesio.

"Si tratta di un passaggio fondamentale per assicurare ai bambini sanginesini le stesse opportunità di accesso al servizio nido riservate ai residenti degli altri Comuni convenzionati – spiega l’opposizione -. Le iscrizioni per il prossimo anno sono già aperte e molte famiglie ci stanno esprimendo la loro preoccupazione. È importante che l’amministrazione comunichi al più presto le proprie decisioni. L’auspicio è che anche quest’anno venga confermata una collaborazione preziosa tra i due Comuni, a beneficio dei più piccoli e del futuro della nostra comunità. Il sindaco ha 30 giorni per rispondere all’interrogazione, ma confidiamo in una risposta rapida".

Ferranti spiega che i non convenzionati slittano in fondo, col rischio di restare fuori dalla graduatoria. Ecco perché è importante la convenzione. I genitori sarebbero quindi pronti a fare anche una raccolta firme. "Il nostro gruppo consiliare ha sempre posto grande attenzione alla tutela dei servizi dedicati alle famiglie e ai bambini – conclude –. In questi due anni ci siamo battuti per la qualità delle mense scolastiche, per l’erogazione del bonus bebè, e per garantire il rinnovo della convenzione con il Comune di Ripe San Ginesio per l’accesso all’asilo nido".