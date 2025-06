Convenzione per la bretella a Fontespina. Silenzi boccia l’annuncio: "È solo propaganda"

"Propaganda e narrazione per ingannare i civitanovesi". Giulio Silenzi, esponente del Pd, bolla così la notizia della convenzione firmata tra Comune e Regione per la realizzazione della bretella tra via Einaudi e Fontespina.

"Quando si amministra – obietta il Dem – bisogna indicare i capitoli di bilancio con i fondi reali, non quelli programmati e scritti sulla carta, ovvero previsioni campate in aria. Bisogna specificare la data dell’incarico, definire i tempi di consegna del progetto, l’esproprio delle aree, tutte le indagini tecniche e la consegna del progetto stesso all’ente che, in base ai costi, provvederà all’espletamento della gara d’appalto". Senza queste informazioni per Silenzi "il Comune fa solo propaganda, inganna i cittadini ed è lungo l’elenco delle opere promesse e mai realizzate".

E stila la lista degli annunci: "la messa in sicurezza del porto, il centro per l’autismo e il centro per Alzheimer, il completamento dei due piani dell’ospedale, il ponte ciclabile sul fiume Chienti, l’ampliamento del centro anziani, la nuova casa di riposo, il sottopasso della lottizzazione Cecchetti". "Tutti annunci – conclude Silenzi – tante parole, ma nessun fatto oppure ritardi abissali, come per l’intervento alla fine della superstrada per una rotatoria definitiva e un sottopasso, lavori di cui dopo sette anni non si vedono ancora i cantieri".