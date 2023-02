Convenzione tra Ato 3 e Ussita

È stata firmata ieri la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra Ato 3 e Comune di Ussita. "È il mio primo atto da presidente, e sono orgoglioso di poter lasciare ai cittadini di Ussita la gestione in proprio del bene acqua – ha commentato Alessandro Gentilucci, presidente dell’ente che gestisce i servizi idrici integrati di 46 Comuni delle province di Macerata e Ancona -. Concediamo ad un Comune montano l’opportunità di mantenere, in forma autonoma, il servizio idrico integrato seguendo criteri di economicità e di qualità. Una soluzione diversificata che si è resa necessaria per andare incontro alle specificità territoriali".