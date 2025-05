Convenzione tra Comune e Regione: tre milioni per la nuova bretella

Bretella stradale di collegamento tra via Einaudi e la statale 16 passando per la zona Sabatucci e l’ospedale: tra la giunta regionale e il Comune sono state preparate le carte per la proposta della convenzione in cui viene stabilito il costo di 3 milioni di euro per il primo stralcio, che sarà finanziato da Palazzo Raffaello e suddiviso in due tranche: 500mila euro nel 2025 e due milioni e mezzo di competenza del 2026.

L’intervento è compreso nel Piano delle infrastrutture Marche 2032 e individua questo – da via Einaudi a Fontespina – tra gli interventi di rilevante interesse per la soluzione del problema traffico, prevedendo una arteria che dovrà collegare la statale 77 (superstrada) e la statale Adriatica attraversando la zona Sabatucci e l’area dell’ospedale verso nord, mentre la parte sud è interessata da un altro progetto, che prevede il bypass con il piceno attraverso un ponte che scavalcando il fiume Chienti ricongiunga la bretella alla statale 16 nel Comune di Porto Sant’Elpidio.

Interventi pensati nell’ottica di decongestionare il corridoio adriatico che attraversa il territorio del Comune di Civitanova e che è sempre intasato. La Regione ha stanziato, a favore del Comune di Civitanova, il contributo per la progettazione e la realizzazione di un primo stralcio dell’opera "statale 77-Fontespina", pari appunto a tre milioni di euro. La procedura richiede la sottoscrizione dell’apposita convenzione.

Nel documento l’unica scadenza che figura riguardo le tempistiche è quella che impegna il Comune di Civitanova a rendicontare alla Regione, entro il 31 dicembre 2026, le risorse assegnate. Inoltre, sempre il Comune dovrà provvedere alla progettazione e alla approvazione della relativa variante urbanistica.